Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
Киевский чиновник: Все военнообязанные должны явиться в военкоматы "для уточнения данных"
Зачем необходимо для уточнения данных присутствовать лично во время цифровой эпохи и "государства в смартфоне", служащий назвать отказался

реклама

    Руководитель службы связей с общественностью командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Владимир Фитьо во всеуслышание заявил, что всем военнообязанным восточноевропейской республики необходимо срочно и без пауз самостоятельно явиться в территориальные центры комплектования и социальной поддержки. Как оказалось, украинским военкоматам необходимо уточнить данные потенциальных призывников. Под действие заявления попадают и женщины с медицинским образованием. Зачем понадобилось лично присутствовать при "уточнении данных", когда в эпоху цифровизации всего и вся большинство подобных рутинных действий можно сделать удаленно или по телефону? Благо смартфонами на Украине владеют большинство граждан, в том числе и военнообязанных.


реклама

Источник фото: google.com


   Как "аргумент", Фитьо заявил, что государственному органу необходимо рассчитать запас людских ресурсов и выдать отсрочку тем, кто по законам Украины может на неё рассчитывать. 


Старший сын Андрея Садового. Источник фото: google.com


рекомендации
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

   Весьма вероятно, что призывы Киева взять и придти самому в военкомат поддержат минимум военнообязанных по той простой причине, что ряд высшего истеблишмента не в пример Биньямину Нетаньяху, чей сын отправился в ЦАХАЛ добровольно для противостояния ХАМАС, переправили своих детей за границу "от греха подальше", как это сделал мэр "самого патриотичного города" на Украине - Андрей Садовый, чьи оба сына вполне призывного возраста находятся за рубежом. Так старший 21-летний Иван вместо присутствия на передовой, например в донецкой Авдеевке, находится в Великобритании. И между прочим получил освобождение от призыва по той "простой причине", что ему нужно учиться. Младший же 18-летний Лука нигде не учится и вполне способен взять в руки автомат. Но вместо срочной явки в ТЦК (военкомат), приятно проводит время в турне по Европе.

#новости украины #мобилизация на украине #тцк
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В сети появилась антиреклама украинской мобилизации
На Украине с помощью пчёл хотят получать донаты с западных стран для разминирования территорий
В сербской прессе удивились желанию Зеленского создать армию из тяжелобольных людей
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Raytheon создаст революционный вращающийся детонационный двигатель для DARPA
11
104 смартфона Xiaomi получат MIUI 15 на Android 14 – рассылка начнётся в октябре 2023 года
1
Почему продажа 24 датских F-16 Аргентине была срочно санкционирована Вашингтоном
2
С 1 января 2024г самогон, спотыкач и хреновуху в России придётся «гнать» по новому стандарту ГОСТ
3
Авианосная ударная группа Соединенного Королевства проводит операции в Северной Европе
+
Microsoft заблокировала возможность бесплатного обновления Windows 11 для пользователей Windows 7
5
Электроскутер RS способен ездить со скоростью 110 км в час
6
Линейка смартфонов Redmi Note 13 скоро поступит в продажу по всему миру
1
Китай строит крупнейший в мире глубоководный телескоп для охоты за космическими нейтрино
2
Обнаружена специальная команда, которая позволяет установить Windows 11 на любой компьютер
3
YandexGPT 2 сдал ЕГЭ по литературе не хуже людей
1
Тиктокер поставил задачу выпить 2 000 банок пива за 200 дней
15
DLSS 3 смогли запустить на картах RTX 20 и 30, но есть нюансы
3
Qualcomm увольняет более 1000 сотрудников
+
Тысячи украинцев противодействуют принудительной мобилизации
7
Российские «айтишники» продолжают получать повестки несмотря на положенную отсрочку
5
Илон Маск призывает жителей Запада рожать больше детей
1
Анонсированы умные очки дополненной реальности Thunderbird Air 2 с дисплеями Micro OLED
+
Космический телескоп "Джеймс Уэбб" обнаружил необычное звездообразование в соседней галактике
+
Энтузиаст приобрёл Core i7-14700K за несколько дней до официального дебюта и протестировал его
3

Популярные статьи

Military Watch: российский истребитель Су-57 обладает уникальным ракетным арсеналом
29
"Оно" - одна из лучших экранизаций произведений Стивена Кинга
5
ТОП-5 кулеров для процессора Intel Core i5-12400F
65
Почему AppImage это очередной костыль, но не решение проблемы Linux
42
С чего начинать после приобретения читалки – гайд для новичков из 5 шагов
23
Тест и обзор кулера PentaWave Z06D
14
События последних дней показали, что движением ХАМАС управлять невозможно — Западные эксперты
7
REVR разрабатывает апгрейд комплект электромоторов на автомобили с ДВС ценой 3200 долларов
4
Всепогодный разведчик: Ударный Ка-52 "Аллигатор" получил подфюзеляжный радиолокатор кругового обзора
3
Победители конкурса «Фотограф года дикой природы 2023»
1

Сейчас обсуждают

Олесь Кука
00:45
Держу всё в pdf. Ибо открыть можно везде, а держать копии одной книги в pdf, epub или fb2 нет смысла. Ещё с Palm Zire 72 перешел на pdf вместо родного iSilo, и даже те наладонники pdf нормально открыв...
С чего начинать после приобретения читалки – гайд для новичков из 5 шагов
Олесь Кука
00:42
Лучше бы вместо стандартного маховика
REVR разрабатывает апгрейд комплект электромоторов на автомобили с ДВС ценой 3200 долларов
Виктор Мурга
00:17
Делал бы уже мотор-колеса для замены колёсных дисков. Двигатель и трансмиссию вон, вместо них - АКБ. Нет, надо усложнить уже существующее решение, чтоб вписаться в два стандарта. Это как поддержка дис...
REVR разрабатывает апгрейд комплект электромоторов на автомобили с ДВС ценой 3200 долларов
Руслан Добрынин
00:09
Вкусная точка лучше, чем макдак, вообще во всем. Кроме одного: утром нет хашбраунов. Все остальное значительно лучше потускневшего оригинала.
Французский журналист посетил сеть ресторанов «Вкусно и точка» и рассказал о качестве бургеров в РФ
Genry
00:08
У автора "щенячий восторг". Полимент-Редут это гибрид как ужа и ежа - больно но деваться некуда.
Microsoft выплачивает вознаграждение в размере до 15 000 долларов тем, кто нашел уязвимость Bing AI
Вячеслав Ермолаев
00:06
Если запустить с Земли, то не догонит. Технологии ракетных двигателей ушли недалеко. Вот если сначала, отправить к Солнцу и разогнать его используя силу притяжения Солнца, то тогда может быть. Ну и ...
Солнечный зонд НАСА «Паркер» установил еще один рекорд скорости - 635 000 км/час
[RL]Max
23:51
Интересно когда будет в продаже и какой тип памяти у этого диска? TLC или все же MLC?
Samsung официально выпустила твердотельный накопитель 990 Pro емкостью 4 ТБ
Вячеслав Ермолаев
23:48
Вроде принято указывать скорость космических объектов в км/сек.
Солнечный зонд НАСА «Паркер» установил еще один рекорд скорости - 635 000 км/час
Евграф Поликарпович
23:48
Примитивный Вежливый выполз из помойки и снова начал сам себя сливать и опускать ахааххаха
Российская армия может провернуть вокруг Авдеевки Бахмутский сценарий
Апшеронский скакел
23:45
Ты за метанол лучше ответь, а то если в НЕДОСМИ писать запрещено, то и проблемы нет?
Российская армия может провернуть вокруг Авдеевки Бахмутский сценарий
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем