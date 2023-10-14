Зачем необходимо для уточнения данных присутствовать лично во время цифровой эпохи и "государства в смартфоне", служащий назвать отказался

Руководитель службы связей с общественностью командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Владимир Фитьо во всеуслышание заявил, что всем военнообязанным восточноевропейской республики необходимо срочно и без пауз самостоятельно явиться в территориальные центры комплектования и социальной поддержки. Как оказалось, украинским военкоматам необходимо уточнить данные потенциальных призывников. Под действие заявления попадают и женщины с медицинским образованием. Зачем понадобилось лично присутствовать при "уточнении данных", когда в эпоху цифровизации всего и вся большинство подобных рутинных действий можно сделать удаленно или по телефону? Благо смартфонами на Украине владеют большинство граждан, в том числе и военнообязанных.





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Источник фото: google.com







Как "аргумент", Фитьо заявил, что государственному органу необходимо рассчитать запас людских ресурсов и выдать отсрочку тем, кто по законам Украины может на неё рассчитывать.





Старший сын Андрея Садового. Источник фото: google.com







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Весьма вероятно, что призывы Киева взять и придти самому в военкомат поддержат минимум военнообязанных по той простой причине, что ряд высшего истеблишмента не в пример Биньямину Нетаньяху, чей сын отправился в ЦАХАЛ добровольно для противостояния ХАМАС, переправили своих детей за границу "от греха подальше", как это сделал мэр "самого патриотичного города" на Украине - Андрей Садовый, чьи оба сына вполне призывного возраста находятся за рубежом. Так старший 21-летний Иван вместо присутствия на передовой, например в донецкой Авдеевке, находится в Великобритании. И между прочим получил освобождение от призыва по той "простой причине", что ему нужно учиться. Младший же 18-летний Лука нигде не учится и вполне способен взять в руки автомат. Но вместо срочной явки в ТЦК (военкомат), приятно проводит время в турне по Европе.