Событие произошло ещё 7 октября, но об этом доподлинно стало известно только сегодня

Как известно, не всё гладко проходило во время внезапного нападения палестинских военизированных группировок во главе с ХАМАС на израильскую территорию ранним субботним утром 7 октября. Но только сегодня спустя неделю официальный Тель-Авив признал первую потерю своего воздушного борта во время боевых действий на своей территории.





реклама

Источник фото: airplane-pictures.net







Так, по информации ТГ-сообщества "Операция Z: Военкоры Русской Весны", рядом с ливано-израильской госграницей упал военно-транспортный самолет CH-53D Sea Stallion ВВС Израиля.

По уточненным данным, именно этот борт был с группой десантников, выполнявших операцию в районе сектора Газа немного ранее, чем началось вторжение ХАМАС на израильские земли.





Остатки вертолета десантников. Источник фото: Телеграм







Ясур, как называют здесь американский CH-53, достиг одного из районов Газы. После завершения миссии он был вынужден из-за возникшей внезапно неисправности совершить аварийную посадку в поселении Беэри, сказано в пресс-службе ЦАХАЛ.





Остатки вертолета десантников. Источник фото: Телеграм







По заявлениям же палестинской стороны, это не было аварийным приземлением, а была целенаправленная атака из ПЗРК по противнику, после чего поврежденная машина уже на земле была добита, якобы, современным российским ПТРК "Корнет". По непроверенной информации, количество израильских командос на борту могло составлять до 50 человек.





Те самые кадры





рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Между тем в ряде некоторых масс-медиа проскакивали данные, что боевое крыло ХАМАС умудрилось атаковать и F-16 тамошних ВВС, где в качестве доказательства представили неопознанный горящий объект, стремительно пикирующий в том самом секторе Газа. Официальными источниками ЦАХАЛ эта информация не верифицирована.