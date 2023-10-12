Его урон украинскому государству не поддается подсчету, - считает высший офицер ГУР

Ввиду отсутствия украинского присутствия в Крыму в настоящий момент и своего обещания выпить кофе на набережной Ялты в спокойной обстановке прошедшей весной, руководитель ГУР Кирилл Буданов вынужден оправдываться, и "засветил" самого опасного и проблемного русского генерала для восточноевропейской республики. Как оказалось, больше всего на Украине опасаются не "Генерала Армагеддона" Сергея Суровикина или Сергея Шойгу - министра обороны РФ, а неизвестного широкой публике и отличающегося большой непубличностью Сергея Беседу, занимающего должность руководителя пятой службы ФСБ.

Рожденный в 1954 году Сергей Орестович Беседа дослужился до звания генерал-полковника и должности руководителя пятой службы ФСБ РФ. Причем последнюю он возглавляет с далекого 2009 года. Большей частью сотрудники этой службы проводят за рубежом, состоя советниками в российских посольствах и торговых правительственных филиалах. До своего повышения высший офицер был начальником департамента оперативной информации в "пятерке".

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Известно, что именно генерал Беседа в феврале 2014 года был в Киеве во время тех самых событий, результатом чего с большой вероятностью и появилось украино-российское противостояние.

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Закончил свою беседу начальник ГУР Кирилл Буданов констатацией того факта, что Сергей Беседа нанес и продолжает наносить невероятный урон украинскому государству, и своей непосредственной деятельностью продолжает нести существенную угрозу Украине, как донельзя опытный рыцарь "плаща и кинжала". Именно Беседа курирует так называемые активные операции на территории Украины, в том числе помимо разведки, вербуя местных высших чиновников и крупных бизнесменов, уверен Буданов.