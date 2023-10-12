Отсутствие оперативной реакции на куриную проблему может дорого обойтись еврейскому государству

Пока израильские войска находятся в фазе активной подготовки к самому масштабному штурму сектора Газа, на местном продовольственном фронте их может ждать поражение в виде полного отсутствия замороженных куриных запасов. Не в последнюю очередь "куриный блицкриг" может наступить из-за отсутствия работников-арабов, которые целиком и полностью заняты в этом производстве. О потенциально непростой ситуации в местной пищевой промышленности обозреватель масс-медиа "Детали" поговорил с топ-менеджером "Оф Ерушалаим" Дани Мизрахзи.

По версии директора птицебойни, его предприятие укомплектовано почти тысячью работников. Но в данный момент на ниве производства "куриного царства" присутствуют около 60 сотрудников. Такой резкий спад не мог не сказаться на общей производительности и в принципе существования фирмы. Прямо сейчас из-за отсутствия рабочей силы в южном регионе Израиля по меньшей мере шесть разделочных производств просто встали.

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Источник фото: mk.ru







На выходе складывается совсем удручающая картинка для отрасли: вместо забоя практически 2 млн. цыплят в 30 дней, львиная часть куриных подростков не покидают стен курятника. В результате чего они оттягивают существенную часть бюджета на свое содержание. Да и просто в такой тесноте подросшая птица может погибнуть, - объяснил птицевед.

Для исправления ситуации необходимо подключать правительство, иначе все запасы курицы и индейки "испарятся". Временным выходом из куриного кризиса Мизрахзи видит в заселении рабочих в гостиницы. Но даже такие сверхрасходы не пугают владельца птицебойни, и он готов существенно потратиться.

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Экономическое ведомство республики видит выход в найме непостоянных работников и выдаче дополнительных разрешений на импорт. Правда оба эти варианта по мнению всё того же владельца разделочной фабрики, не дадут быстрого эффекта, который нужен "уже вчера".