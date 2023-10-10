Официально об этом не сообщалось

Хозяин Белого дома дал свое согласие на передачу украинской армии дальнобойного ракетного вооружения в виде ОТРК ATACMS ещё месяц назад в сентябре. Новость о передаче управляемых снарядов высокой дальности рассказало издание New Yorker.

Высокопоставленный анонимный источник из президентской администрации Джо Байдена подтвердил американскому журналу, что разрешение на отправку ракет было дано за несколько дней до посещения украинского лидера Владимира Зеленского Вашингтона. В этот день Байден повторно подтвердил свое решение касаемо поставки ракет Украине спустя 12 месяцев своего активного несогласия этому замыслу официального Киева. Утверждается, что текущий обитатель Овального кабинета испытывал опасения по поводу неиллюзорной эскалации украино-российского противостояния с обоюдным повышением ставок сторонами.

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Источник фото: overclockers.ru





Справка. ATACMS относится к классу оперативно-тактических ракет с баллистической траекторией. При этом максимальная дальность выстрела составляет примерно 300 километров. Для запуска ракеты достаточно наличия платформы РСЗО HIMARS, которые есть в распоряжении ВСУ.

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Ракетами АТАКМС Генштаб украинской армии официально собирался атаковать российский Крым и с этой целью вот уже последний год функционеры Зеленского выпрашивали у Вашингтона эти баллистические ракеты. Именно "неудобствами" из-за эскалации обусловлено несогласие американского Конгресса на протяжении года дать свое согласие на передачу подобного вооружения ВСУ.