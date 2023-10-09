Кому-то Вашингтон урежет финансирование, и это явно будет не Израиль

На территории Израиля вовсю используется оружие, отправленное группой западных государств для поддержки украинской армии, рассказал зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев на своей личной странице в Telegram.

Не обошлось и без фирменного узнаваемого почерка российского чиновника, который высказался так:

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Источник фото: ТГ-канал Дмитрия Медведева





Поэтому со слов замглавы Совбеза, не стоит удивляться, что "украинское оружие", как и то, которые бросили американские войска, поспешно убегая из Афганистана, появится не только во время и на территории израиле-палестинского конфликта, но и в других горячих точках во многих уголках земного шара.





Источник фото: news.mail.ru







Дмитрий Медведев в своем сообщении ещё раз вернулся к теме Украины, где написал, что то западное вооружение, что попало в кадры боев на землях Израиля, это лишь самая малая часть "автоматов и пулеметов", всплывших таким образом. На самом деле вся коррумпированная вертикаль украинского государства распродала ещё очень многое. И даже еду и материалы Киев продать в иные регионы, - продолжил Дмитрий Анатольевич.

А вот "ягодки начнутся", когда черный рынок всколыхнут появившиеся там танки и ракеты, и даже возможно, сыронизировал Медведев, самолеты "з Києва".

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Между тем сын прошлого президента США, Дональд Трамп Младший, заметил у палестинцев американские автоматы M4, и удивился, задав вопрос, как много из 70 тыс. оставленных Джо Байденом в Афганистане пулеметов могут быть здесь?