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Madarator
В Киеве найден мертвым аудитор из США Мартин Харт, проводивший расследование по коррупции в ВСУ
Кажется кто-то из украинского политикума начинает "подчищать хвосты" за собой

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   Пока на Западе "задумались" о дальнейших перспективах военной и финансовой помощи украинскому государству из-за тотальной коррупции во всех слоях тамошнего общества, где уровень мздоимства с началом российской СВО поднялся на недосягаемые ранее ступени, в Киеве погиб работник аудиторской конторы из США Мартин Харт, сотрудничавший с НАБУ по вопросам коррупции в оборонном секторе Украины. Причем эта смерть очень "удобна" для официального Киева: вся структура НАБУ - это полностью проект Вашингтона, созданный помимо, непосредственно купирования коррупции на Украине и для собирания всевозможного компромата на высокопоставленных функционеров из окружения Зеленского, благо последние из-за большой любви к купюрам с изображениями американских президентов, весьма падки на незаконные денежные поощрения. 


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Источник фото: вести.ру


   А теперь о самом происшествии. По данным зарубежных СМИ, имеющих надежный источник в Главном управлении Национальной полиции, погибший был обнаружен рядом с одной из киевских строек. По трагической случайности его придавило сорвавшейся бетонной плитой. Так "думают" в киевской полиции. Но что делал законопослушный американский гражданин ночью на стройке? Неужели воровал цемент или что?


Источник фото:Телеграм


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   А тем временем в польском NDP закономерно считают, что под личиной "обычного клерка" мог скрываться кадровый работник одной из американских спецслужб с короткой аббревиатурой, состоящей из трех букв, служащие которой считаются совсем не понапрасну "государством в государстве", и призванные контролировать лично некоторые щекотливые дела своего правительства. И потеря даже одного такого "винтика" американской системы может дорого аукнуться всем сопричастным.

#коррупция на украине #мартин харт #набу
Источник: voennoedelo.com
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