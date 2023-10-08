Отечественный ювелирный бренд Caviar представил свой взгляд на новую линейку продукции Apple

Отечественный представитель ювелирной продукции Caviar показал свой взгляд на роскошь для патриотичных фанатов бренда iPhone от американского Apple. Так новая коллекция под понятным названием "Россия", уже стала доступна для заказа. В новой линейке будут продаваться телефонные аппараты, начиная с прошлогодних iPhone 14 Pro и заканчивая текущими Pro Max.

Кстати, тамошний любитель роскоши и по совместительству России, должен быть вполне обеспеченным человеком: так стартовая цена за самую простую версию начинается с 449 тыс. рублей. Для создания ажиотажа и "принадлежности" к элитной группе людей, сумевшей себе позволить "отечественный взгляд" на иностранную игрушку, каждая модель будет продаваться в строго ограниченной серии, состоящей из 99 единиц. Помимо модели и года выпуска, покупатель волен выбирать и размер постоянной памяти, которая представлена экземплярами с 128 ГБ ПЗУ и заканчивая 1 ТБ.

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Источник фото: rg.ru





Пока известно о трех фирменных моделях: это "Флаг России", "Звезда" и "Двуглавый орел". Первая получила титановый корпус с гравировкой в центральной части герба нашей страны. Вторая - комбинированный корпус из золота и специальных добавок с изображением Спасской башни со звездой. И наконец, "Двуглавый орел", где вся электронная начинка "оболочена" в авиационный титан с изображением на тыльной стороне Герба России. Разумеется, не обошлось в оформлении без золота.

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И тут хочется посочувствовать российским чиновникам: при всей их безусловной любви к национальному государству, блеснуть новинкой перед своими опешившими коллегами не удастся из-за запрета "государевым людям" использовать яблочный бренд.