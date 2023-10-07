Россия медленно запрягает, но очень быстро клепает "танчики" и Кинжалы

В Израиле заполыхало очередное противостояние еврейского государства с палестинской автономией. По ряду признаков это событие может перетянуть внимание от украино-российского противостояния к себе, что ставит Владимира Зеленского в очень трудное положение: ведь для Джо Байдена "союзнические обязательства" перед официальным Киевом - ничто, чем перед своими реальными союзниками на Ближнем Востоке - государством Израиль. А пока Россия медленно, но планомерно переводит свою экономику на мобилизационные рельсы, и в то же самое время с завидной эффективностью разрушает и без того "уставшую" инфраструктуру и военные цели на территории восточноевропейской республики своими комбинированными воздушными атаками, украинский лидер может воспользоваться единственной возможностью забыть свою гордость и пустые громкие слова, и наконец пойти на мир с Москвой. Ведь второго шанса может и не быть. А Владимир Путин не любит давать второй шанс подобный первому: все последующие предложения о мире много хуже будут для украинской стороны, считает издание Sky News.





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Источник фото: rossaprimavera.ru







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А между тем "под шумок" ближневосточного противостояния, вышедшего на главные полосы мировой прессы, остальные западные государства, помимо США, находят любой предлог для прекращения военной и финансовой помощи. К тому же такие действия по "ленд-лизу" прекрасно разгоняет местную инфляцию и больно бьют в канун предвыборного периода по действующим властным верхушкам ключевых союзников Киева. Например, по ряду социологических опросов партия Олафа Шольца может проиграть выборы в паре важных для политической структуры федеральных земель. А в той же Словакии действующие власти официально заявили о прекращении любой помощи Украине. И как в такой ситуации силам ВСУ одерживать "победы" над набирающей ход российской армией, задаются в издании.