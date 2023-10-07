Беспилотники стали самым настоящим злым гением СВО

Автомобиль со старшими офицерами украинского командования был серьёзно поврежден в ходе неожиданного огневого налёта со стороны бойцов-артиллеристов 3-й добровольческой разведывательно-штурмовой бригады "Конвой". Бронированная машина была поражена снайперским попаданием из пушки-гаубицы. Как рассказал в беседе с РИА Новости начштаба артиллерийского дивизиона с полевым позывным "Бандерас", высокоточным вооружением оказалась 152-мм Д-20, способная, помимо классических фугасного и бронебойных боеприпасов, выстреливать корректируемым снарядом Краснополь-М или же в случае "крайней необходимости", ядерной БЧ.





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Источник фото: Дзен-канал "Пятый канал - новости и видео"

Офицер поделился данными, что автомобиль с так называемыми VIP-пассажирами удалось обнаружить с помощью превосходной беспилотной воздушной разведки. На представленных кадрах отчетливо видно, как группа людей покинула здание и переместилась в автомобиль Toyota, покрытый броней, для посещения одной из военных точек ВСУ в районе промзоны Херсона. О том, что это не просто какие-то военные "туристы", красноречиво говорил второй автомобиль сопровождения, в котором, откровенно говоря, тоже ехали не местные "рыбаки" или "грибники".

Источник фото: РИА Новости



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Путем математических расчетов было выявлено, в какой точке наиболее удобно открыть огонь на поражение, согласно ранее полученным пристрелочным данным. И спустя короткий промежуток времени единственный снаряд стал роковым для пассажиров бронированного внедорожника. Дальнейшие мероприятия работы с информаторами с украинской стороны подтвердили, что в машине находились штабные офицеры ВСУ.