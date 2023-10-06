Солидности стало ещё больше - ценители прекрасного оценят

Мем "школьник в болоте", прославивший Игоря Назарова, снова появился в мировой паутине. Кадры с "реинкарнацией" солидного школьника, трансформировавшегося не в менее солидного молодого человека с соответствующим антуражем в виде всё такого же зеленого непроточного пруда, но с более приятными светлыми оттенками, порадовали российский сегмент Интернета. Как сказал сам герой снимка, его персонаж прошел долгий путь карьерного роста в местной организации и смог "дослужиться" до статусной должности СЕО болота. Глядя на эти кадры, кто бы в этом сомневался? Всё понятно и без красноречивых слов.

Сам кадр, согласно художественным законам, не сильно изменился: на фоне всё тех же топей Назаров вольготно восседает в мутной воде, но уже более оптимистично "настроен" и по-деловому смотрит на удивленного зрителя, впечатлённого нестандартностью ситуации. Солидности придают очутившийся в руках телефон и стильный пиджак с не менее заметным фиолетовым галстуком. В общем, человек "поднялся". Но долженствующий свидетельствовать о том, что это всё тот же узнаваемый парень из прошлого, фирменный взгляд никуда не делся.

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Источник фото: secretmag.ru







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Предыстория мема такова: ещё в 2016 году сетевое сообщество в ВК устроило конкурс для всех желающих с броским и непонятным - "Как я встретил столбняк". Хотя Назаров и не смог победить, но однозначно талантливый школьник получил приз зрительских симпатий и свой заслуженный глоток популярности. А прославивший учащегося снимок породил целую волну похожих мемов и пародий, тем самым став знаковым явлением в мире сетевой культуры российского интернета.