Возможно Украина уже сейчас похожа на чемодан без ручки

Пока на Украине из-за так называемого парламентского кризиса в Северной Америке запасов вооружений хватит на полтора месяца активных боев в зоне российской спецоперации, скорый старт предвыборных баталий на территории США грозит им самым настоящим беспокойством и неуверенностью в завтрашнем дне. А всё потому что ради очков на алтарь потенциальной победы за пост президента может быть положен уровень поддержки Киева, сообщает Newsweek.

Единственная надежда для Владимира Зеленского, это неотложное решение Джо Байдена, который обещал предоставить помощь в обход решений палаты представителей, где продолжают верховодить республиканцы, считает экс-полковник Джан Джентил.

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Источник фото: russiantouramerica.com







Между тем похожего мнения придерживается и высокопоставленный в прошлом офицер армии ФРГ Гельмут Ганзер. Текущему хозяину Белого дома ничего не остается, как пытаться проскочить меж двух огней: где один - это победа в грядущих выборах, а второй - уверенная поддержка ВСУ в их противостоянии с Россией на полях сражений. Но тут никуда не деться без общественного мнения самой Америки, которое с течением времени стало колебаться не в пользу поддержки донельзя коррумпированных властей восточноевропейской республики, умудряющихся воровать у своей же воюющей армии.

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Между тем в канун 1 октября закончился очередной финансовый год в США. До наступления этого события администрация Байдена, словно предвидя непростое будущее, сделала запрос на срочную военную помощь для Украины, где попросила у Конгресса разрешения на выделение двух пакетов транзакций на общую сумму в 21,5 млрд. долларов.