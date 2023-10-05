Намек прямей некуда или "вот это поворот"

В очередной раз Украине указывают, что вот мы бы конечно рады вас увидеть в нашей дружной европейской семье, но как-нибудь потом, может быть к 2030 году, наверное. А вот обычно отличающиеся большими откровениями в бытность свою высокопоставленными чинами, некоторые политики говорят что вообще Киеву не место в ЕС. Такого мнения придерживается Жан-Клод Юнкер, экс-глава Еврокомиссии в своей беседе с обозревателем Augsburger Allgemeine.

Как "оказалось", восточноевропейская республика не попадает во всеобъемлющие критерии так называемого членства в ЕС. И действительно, как можно обманывать жителей Украины, живущих в "демократии на Днепре"? И Юнкер пошел куда дальше, заявив, что нельзя поступать как некоторые ныне действующие политики, обещающие бедным жителям украинского государства "европейский рай" по словам Жозепа Борреля. И словно продолжая сгущать краски, а может быть просто резанув правду-матку, разоткровенничавшийся "еврокомиссар" назвал Украину, прямая цитата: "страной, коррумпированной во всех слоях общества". И как бы не заявляли публично украинские функционеры, она, как страна, не готова стать одной государств ЕС, - заявил Юнкер.

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Источник фото: google.com







Разумеется, спасением для Украины могут стать капитальные внутренние процедуры изменений, но только не косметические, как происходят сейчас.

Не обошлось и без вполне собой разумеющиеся в таких случаях высокой патетики, но и без слов Юнкера понятно, что кому нужна страна, с разрушенной экономикой и лишенной человеческого потенциала, когда и сам ЕС дышит на ладан, идя в фарватере политики Вашингтона, не имея собственной воли?

И ещё капельки дегтя для европейских перспектив официального Киева из уст самого что ни на есть действующего функционера "больших и малых", главы Евросовета Шарля Мишеля, заявившего в беседе Der Spiegel о потенциальном членстве Украины в ЕС к 2030 году. Но при этом, опять-таки, нужно выполнить "ряд условий".

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И небольшое напоминание: та же Турция, экономический потенциал которой несравним с текущей Украиной, на протяжении 40 лет пытается выполнить ряд таких условий, но ей дипломатично, но прямо отказывают во вступлении в ЕС.