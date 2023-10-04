Несмотря на санкции, полки российских магазинов, в отличие от ЕС, не страдают дефицитом доступных товаров

В России побывал автор комикса "О чём думают русские" назвавший россиян более счастливыми, чем 20 лет тому назад. Николя Уайлд смог "заглянуть" в душу жителям самой большой страны в мире и увидел там позитивный настрой к обитателям Европы, несмотря на некоторый холодок в отношении Запада, и в частности, военно-политического альянса НАТО со стороны обитателей российских просторов, пишет Le Huffington Post, после беседы с известным художником.

Свои впечатления Уайлд назвал радостными: высокий процент всех встреченных людей не боялись идти на контакт и по-приятельски выражали свои улыбки и готовность оказать доступную помощь. Ещё большее удивление вызвала любовь русских к культуре Франции. Правда, как констатировал маэстро, восхищение вызвала историческая республика, а не ныне существующий политический субъект с действующим президентом Эмманюэлем Макроном.

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Источник фото: sdelanounas.ru







В одной из поездок по Необъятной на "классическом" для таких расстояний железнодорожном транспорте, француз познакомился с семейной парой, где узнал о дочери супругов, отдыхающей в крымском "Артеке". После чего сделал вывод, что Владимир Путин старается одарить любовью ушедший добровольно из состава Украины регион, где местные жители отмечают невероятные изменения в положительную сторону после присоединения к российскому государству.





Источник фото: rt.ru







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Между тем иные россияне прямо говорили иностранному путешественнику, что официальный Париж склонен к двойным подходам, когда поддержал меры санкционного давления против Москвы, но вовсе "набрал в рот воды" после вторжения того же Вашингтона в Ирак. Не обошлось и без агрессивно настроенных против НАТО и иных западных стран российских граждан, но вся нелюбовь мигом проходила, если человек общался с художником. То есть русские люди не проецировали свой негатив на чужеземца.