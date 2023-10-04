Первые три "Леопарда без башни" были уничтожены ещё в самом первом бою в начале июня

На Украине решив поднять упавший воинский дух, записали "патриотическое" видео с демонстрацией финской версии Леопарда и созданной на его базе бронированной машине разминирования Leopard 2R HMBV. Соответствующие кадры появились в одной из соцсетей.





реклама

Источник фото: reddit







По некоторым косвенным признакам показанная БМР есть не что иное, как единственная "выжившая" и пережившая суматоху первых дней украинского контрнаступления бронированная машина разминирования, принадлежащая к семейству "финских Леопардов". Всего украинский Генштаб перебросил непосредственно на ЛБС не менее 4-х гусеничных машин такого типа. Причем первые три были уничтожены в самом первом своем сражении. Первоначально по задумке украинского командования три тяжелобронированных единицы должны были в качестве передовых "флагманов" сделать "коридоры безопасности" в минных посевах россиян на передовой и дать "зеленый свет" в наступлении для иностранных танков Leopard 2 и БМП М2 Bradley, структурно входящих в украинскую 47-ю ОМБ.





Один из уничтоженных экземпляров. Источник фото: anna-news.info







Но исход того боя стал печально известен ещё тогда: по результату неудавшегося наступления того дня ВСУ лишились не только драгоценных из-за малого их количества финских БМР, но и следовавших за ними в непосредственной близости американских Брэдли и германских ОБТ Леопард.

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Техническая справка. Leopard 2R HMBV в отличие от "базового" немецкого танка не несут какого либо тяжелого вооружения кроме стандартного в таких случаях крупнокалиберного пулемета, а с корпуса бронемашины демонтирована орудийная башня. А во фронтальной проекции "танка без пушки" установлены бульдозерные отвалы с противоминными лезвиями. Благодаря двигателю в 1500 л.с. бронеединица может набирать скорость по шоссе до 72 км/ч с запасом хода до 550 км.