Кадры уничтожения были записаны на Ореховском направлении

Пока "всемирная помощь" Украине поставлена на неопределенную паузу, на полях сражений ВСУ и без того находясь в сильном дефиците по позициям вооружения и боеприпасов, лишаются даже призрачных надежд на возвращение подбитой в боях бронетехники. Так гусеничная машина Marder 1A3 была добита воздушным налётом FPV-дрона ВС РФ. Соответствующие кадры атаки были размещены в мировой паутине.





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Источник фото: google.com





Тотально разрушенная БМП была повреждена на Ореховском направлении в Запорожской области. По "первоначальной судьбе" во время атаки украинский экипаж получил легкие повреждения, но не позволившие завершить наступательный маневр и покинул западный образец вооружения. После визуального подтверждения с воздуха, что Мардер в принципе можно ещё починить, было принято окончательное решение о "финализации" бронемашины.









Так оператор дрона снарядив свою боевую машину реактивным комплектом от гранаты РПГ-7, направил FPV-дрон на застывшую на месте цель. Наивысший уровень боевой подготовки, в частности владения пилотажным мастерством БПЛА, продемонстрировал солдат, в последний момент направив дрон в корпус машины под "углом уязвимости", тем самым "присвоив" германской БМП статус безвозвратной потери.

Ещё одну выведенную из строя "Куницу" на фотографиях с высоким качеством показали российские войска.





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