Но вот остальные населенные пункты, даже самые маленькие, ИИ знает и указывает без видимых проблем

Неприятный баг обнаружили подписчики ТГ-канала "Просто Михаил Шебекино". Как оказалось, отечественный проект на основе GPT от команды Яндекса, YaGPT 2, "не знает", что такое Шебекино и не знает где оно находится. А вот другие города и веси Белгородской области российский ИИ определяет и даже может показать на географической карте с очень высокой точностью.

Возмущенные жители приграничного города, часто попадающего под обстрел ВСУ, в том числе из тяжелых реактивных систем "Ураган", совсем не деланно возмущены: "Как такое может быть, что продвинутая нейросеть не знает о городе с населением в 30 000 человек? Или может быть она осознанно уходит в несознанку, видя вопросы об этом городке?"

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Источник фото: slushaidom.ru







Журналисты местного портала Бел.Ру проверили лично и убедились, что программный продукт от команды Яндекса действительно не хочет отвечать про Шебекино. Интересные, так сказать, "незадокументированные возможности". С чем это связано, разработчики нейросети пока не прокомментировали.





Источник фото: bel.ru





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Похожая "культура отмены" действует в отношении Шебекино и на одном из федеральных каналов, когда редакторы и модераторы публичной группы "Первого канала" удаляли сообщения пользователей сообщества про Шебекино, а их авторов просто банили "во избежание".