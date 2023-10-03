К тому же продукция Rheinmetall AG горит не хуже факела

На Украине местные политики обладают крайне ненадёжной памятью или стараются делать вид, что она настолько плоха, "не позволяя" им вспомнить вчерашние слова-надежду на очередное западное вооружение, например тяжелые танки Leopard. Именно продукция германского концерна Rheinmetall AG должна была стать тем самым вундерваффе, при виде которого российская оборона должна была рухнуть при появлении немецкого ОБТ на горизонте, а личный состав ВС РФ резвым галопом добежать до самой Москвы. Но как говорится в одной русской поговорке, гладко было на бумаге, да забыли про овраги - а по ним ходить. Всё оказалось ровно да наоборот. Так при виде в перископ или танковый прицел, глаза российских танкистов или артиллеристов начинают пылать огнем предвосхищения хорошего боя, где на роль жертвенного агнца претендуют как раз Леопарды. Почему всё так, рассказал комбат с полевым позывным "Борз", воюющий в ДНР под Артемовском.

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Источник фото: topcor.ru





По словам военнослужащего, Leopard горит буквально от всего. Например российские ПТУРы не боятся хваленой брони гусеничной машины "made in Germany" и пробивают толстую "шкуру" немецкого изделия. Но это одна из проблем иностранной техники ВСУ, считает Борз. Другая - это слабая маневренность на местной почве. И действительно, черноземы здесь "капризны" и не дают своевольничать неприспособленным гусеницам танка, зарывая бронемашину, а не проталкивая вперед. А вся его хваленая скорость лишь доступна в "режиме" немецкий автобан. Но как говорится, где хорошая дорога, а где Украина? Поэтому неповоротливость этого ОБТ здесь - притча во языцех.





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Трак танка "Лео". Источник фото: rc-militaermodellbau.at

