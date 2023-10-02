Но это, как говорится, до первых долгов

Споры между российским Газпромом и правительством Молдавии продолжаются. Южная республика решила окончательно хлопнуть дверью, когда её официальное лицо заявило, что Кишинев отказался от газовых закупок у российского газового гиганта. Чиновником-спикером оказался Виктор Парликов, проинформировали в РИА Новости.





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Источник фото: РИА Новости







По словам молдавского правительственного функционера, местом, где продают "гораздо" дешевле, является газовый рынок Европейского Союза, решившего продать бедному государству дефицитный природный газ.

Неделей ранее молдавский лидер Майя Санду прямо сказала, что слова Газпрома о долге в 800 млн. долларов перед российским газовым монополистом возглавляемого ей государства "некорректны". А вот топ-менеджмент Гапрома так не считает. Весьма вероятно, что спор между субъектами будет урегулирован только в ходе судебных разбирательств.

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А между тем Виктор Парликов выразил мнение, что всё, что может сделать Кишинев, так это передать Газпрому только 8,6 млн долларов в счёт купленного голубого топлива.