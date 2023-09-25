Нехитрый способ видения бизнеса по мнению молдавских чиновников

Нехитрый способ ведения внешнеэкономического бизнеса на днях "открыли" в молдавской республике. Тамошнее правительство решило, что лучший способ уйти от уплаты задолженности за российский газ - это попросту заставить подписать "Газпром" новое мировое соглашение. О выдумке высокопоставленных функционеров Кишинева рассказали в "Коммерсанте", имеющем свои надежные источники в газовом монополисте России.





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Источник фото: mosday.ru







А теперь сама "буква" соглашения. По мнению молдавской стороны, лучший способ выйти из сложившихся затруднений - это пообещать "Газпрому", что он не получит множество исков в суд, если последний прямо простит долги фирмы "Молдовагаз" за ископаемое топливо. Если корпорация откажется от такого предложения, но не откажется от намерений получить честно заработанные по контракту свои 700 млн. долларов, то она получит иск на 160 млн. долларов. Помимо этого, по мнению текущих властей Молдавии, Газпром в обязательном порядке "должен" раскошелиться на 153 млн. долларов в качестве добровольного жеста за "изменение тарифов".





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Но и это ещё не все: в Кишиневе не считают калькуляцию Газпрома правильной, где вместо долга в 700 млн. предложили выплатить лишь около 9 млн. и на этом заключить "мирный договор" между сторонами. А вот тело основного долга остается лишь быстро "забыть".

А в качестве аргументации, почему республика должна именно столько, были отправлены документы независимого аудита вместе с тем самым мировым соглашением.

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О том что Кишинев ничего не должен Газпрому, лично "заверила" президент Молдавии Майя Санду, обвиняющая последнего в попытках обмануть маленькую страну.