Известно, что были закрыты вентили крупнейшего в Европе месторождения Грониген, которое беспрерывно функционировало последние 60 лет

Пока Байден и его правительство мучительно думают, что делать в США со "внезапно" подорожавшей нефтью и её непосредственными субпродуктами - бензином и дизельным топливом, на стоимость которых повлияли договоренности России и Саудовской Аравии снизить добычу черного золота совместными усилиями, руководство Нидерландов решило запретить добычу природного газа на севере страны.

Причем месторождение Гронинген является крупнейшим месторождением Европы. Об изменениях в газовой добыче континентальной Европы рассказало ANP. Сообщается, что добыча газа в этом месте беспрерывно функционировала последние 60 лет.

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Источник фото: teknoblog.ru







Между тем закрытие добычи газа на этом месте не в последнюю очередь связано с перманентными жалобами местных жителей, пребывающих в постоянном состоянии тревоги и напряжения из-за частых землетрясений. Как оказалось, "виновниками" оказались добывающие мероприятия, вследствие чего в почве появлялись подземные вакуумные пустоши, вызывающие амплитудную нестабильность.

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Между тем, осознавая, к каким шагам может привести "вечное закрытие" газового вентиля, амстердамское правительство предупредило, что в случае чрезвычайных обстоятельств добыча газа может возобновиться.