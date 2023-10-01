А все сливки от европейского кризиса соберут в США

ЕС вместо глубокого прогнозирования своих действий хотя бы на среднесрочную перспективу, занимается откровенным популизмом и политической объективизацией, уверен сотрудник Университета Рутгерса Майкл Росси. В своем интервью для издания Express, преподаватель факультета политологии вынужден признать, что Россия "играет" в шахматы с умеющим играть только в "шашки" политическим истеблишментом Европейского Союза, от которого зависит судьба государств континентальной Европы.





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Например, российское руководство вместо пустых слов и ненужных лозунгов на широкую публику, имеет в своем распоряжении долгосрочную стратегию, в инструментарии которого есть такие важные пункты, как ресурсы, прекрасное дипломатическое проецирование силы и деньги. Всё это в комплексе позволяет без труда выдерживать непрекращающееся санкционное давление ЕС и просто нагло смеяться в лицо трудностям, которые по ошибочному мнению брюссельского руководства, способны сломить Кремль к капитуляции и подписать мирный договор с Украиной на условиях официального Киева.





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Но вместо этого сама Европа будет продавлена, а её спокойный миропорядок забурлит как самый активный вулкан. После чего последует социальный взрыв, осколки которого станут беспокоить доселе апатичных жителей благополучного континента куда больше, чем внутренние и внешние проблемы восточноевропейской республики, заключает эксперт.

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А между тем Украину по прогнозу Скотта Риттера ждет потеря ряда регионов, но вместо поддержки со стороны США и Европы, первой не останется ничего иного, как просто сесть за стол переговоров и подписать разгромную капитуляцию от России.