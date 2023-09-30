Импортозамещение, которое они заслужили

Что такое импортозамещение, не на словах, а на деле, придется очень скоро убедиться екатеринбургским учителям по воле местных чиновников. Так педагогические работники средней школы должны отказаться от использования популярных мессенджеров WhatsApp и Telegram. Всё это касается только протокола общения с родителями своих учеников. О неприятном или может быть то чего все так давно ждали, пишет РИА Новости, ссылаясь на местный форум e1.ru.





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Ученики и учитель екатеринбургской гимназии №9. Источник фото: old.oblgazeta.ru







Согласно информации с портала, учителя региона не уйдут в онлайн-общении "в никуда", а просто будут использовать отечественные аналоги в сфере коммуникаций - "ВКонтакте" и "Сферум".

Но пока этого не наступило, во время переходного периода будет использоваться классические бумажные дневники учащихся.

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Новость прокомментировали в министерстве образования и молодежной политики Свердловской области, где заявили, что это не "санкции", а лишь попытка осуществить "образовательный переход" на российский Сферум. Тем более вне школьного общения педагоги могут продолжать общаться в исключенных из "школьной программы" приложениях.