Как говорится, декоммунизация пока что отменяется

Кто бы мог подумать, но так яро на словах борющаяся с советским наследием украинское государство, помимо сноса памятников СССР и вымарывания общей истории с социалистическим прошлым, не от хорошей жизни вынуждено использовать "старинную" пушку прямиком из конца 40-х годов, закупленную в свое время финскими вооруженными силами для своих нужд М-46. Именно 130-мм артиллерийское орудие в неизвестном количестве единиц получит официальный Киев от Хельсинки для возмещения острого дефицита в тяжелом полевом вооружении.

Так в мировой сети появились кадры, как ещё бодрая советская разработка ведёт учебные стрельбы на одном из украинских полигонов. Аналогичные "сто тридцатки" были переданы ВСУ немногим ранее хорватской армией.

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Источник фото: ru.wikipedia.org





В свое время, пушка, принятая на вооружение в 1951 году, могла похвастаться рекордными результатами, так как на тот момент она была единственной, способной выпустить снаряд на максимальное расстояние в 27 километров.





ZU-23-2 - ещё одно наследие СССР, от которого Украина не посмела отказаться. Источник фото: ru.3dexport.com





Орудийная система оказалась настолько отличной, что даже спустя десятилетие, в районе 60-х годов, финская армия решила купить часть таких пушек, получивших наименование 130 K 54. И как тут не удивиться, когда армейские структуры скандинавской республики эксплуатировали это орудие вплоть до 2019 годов.

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Кроме того Финляндия для ВСУ расщедрилась и на более тяжелый вариант: 152-миллиметровые пушки 2А36 "Гиацинт-Б", имеющие свой собственный индекс 152 K 89. Доселе неизвестно, в каком состоянии эти артиллерийские системы, но уж наверняка они не выглядят как немецкие "Леопарды", от которых из-за их некондиционного состояния даже Украина посмела отказаться.