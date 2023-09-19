Видимо проще и дешевле отправить такую технику на Украину, чем на утилизацию

Украина, которая необычайно громко и ревностно требует всё большего количества западной техники, начиная от обмундирования для солдат и офицеров ВСУ и войсковых пайков, позже всплывающих на многочисленных распродажах в мировой сети Интернет и до авиационных ракет и наземных ОТРК, включая передовые танки Challenger и Abrams и несколько устаревшие, но всё ещё актуальные F-16, решила отказаться от немецких танков Leopard.

Как пишет популярная газета Der Spiegel, на прошедшей неделе украинские военнослужащие отказались принимать 10 германских ОБТ Leopard 1A5. Известно, что военных ВСУ не устроило плохое состояние бронетехники, произведенных концерном Rheinmetall AG.

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Утилизация гусеничных машин "по-немецки" - видимо, слишком дорогостоящий процесс, поэтому Берлину проще отправить устаревшие танки не на свалку "за околицей", а отвезти за тысячу километров в сторону степей Запорожья, где есть грамотные специалисты по утилизации с российской стороны. Источник фото: scalecar.ru





Представители Киева в официальном письме уведомили Берлин и министерство обороны ФРГ об обязательном глубоком ремонте новоприбывших танков. Саму технику они успели детально осмотреть во время нахождения оной в Польше, в городе Жешув.

Германское МО пообещало тщательней разобраться в ситуации, уже отправив в место нахождения своих Леопардов соответствующих экспертов, которые проверят танки.





Один из уничтоженных Леопардов где-то под Работино. Источник фото: ria.ru







Так же украинские военные мотивировали свой отказ тем, что среди них нет ни ремонтных работников, умеющих обращаться с немецкой техникой, ни необходимых запчастей, что бы поставить бронетехнику "на гусеницы".

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В общей сложности Бундесвер пообещал около 100 танков поколения Leopard 1A5. Всё это "богатство" является списанным уже по меньшей мере 10 лет.