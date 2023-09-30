Как говорится, всё уже придумано "до нас"

Пока украинский Генштаб и танковый генерал Алексей Неижпапа, вмиг ставший морским адмиралом, думают-придумывают как высадить на крымский полуостров массированный десант, но вместо этого атакуют гражданские объекты, в частности Крымский мост так называемыми полупогруженными дронами-камикадзе, по мнению Forbes, российский Черноморский флот способен поразить такие катера, а заодно и новейшие беспилотные подлодки с помощью "классической" тактики родом из Советского Союза. Для этого надо лишь подключить вертолеты и малые противолодочные корабли, всё как по учебнику считают в американской прессе.





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МПК проекта 1124М. Источник фото: iz.ru







Военный эксперт популярной газеты Дэвид Экс пришел к однозначному выводу, что украинские дроны, хоть полупогруженные, хоть полностью подводные, будут полностью выведены из строя согласно старой доброй советской тактике борьбы с подлодками. Для этого будут использоваться противолодочные морские вертолеты и судна проекта 1124 в составе сил противодействия.





Ка-27. Источник фото: oruzhie.info







Как человек "в теме", другой специалист по военно-морскому делу - Трой Бенц, вспоминает, что Советы далеко продвинулись в противолодочной обороне и придумали "nextgen" концепцию такой борьбы. Первым делом использовался гидролокатор для правильного позиционирования техники противника, как только она зашла в прибрежные воды. Само устройство подводного сканирования использовалось с вертолетов, и приносило довольно неплохие плоды. Но ещё лучшим был результат, когда активные гидролокационные устройства использовались, помимо морских воздушных средств и с противолодочных корветов.





Дрон ВСУ. Источник фото: forpost-sevastopol.ru







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"Дуплексная" связка позволяла закрыть площадь узкого пролива, тем самым выявляя скрытую подводную цель.