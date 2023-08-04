Атаковать боевой корабль - это не врезаться в опору гражданского сооружения

Украинские подразделения с помощью надводного беспилотника попытались атаковать российский флот. В Чёрном море недалеко от прибрежной полосы рядом с селом Мысхако, предваряющим проход в Цемесскую бухту, дрон ВСУ после обнаружения был обезврежен боевым кораблем , выполняющим функции охраны.





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Источник фото: скриншот из видео







По сообщениям ТГ-канала "Военкоры русской весны", беспилотный надводный катер полупогружного типа украинской стороны вывел из строя сторожевой корабль пограничной службы, метким огнём заставивший прекратить диверсионную миссию дрона. По результатам попаданий украинское беспилотное судно довольно быстро загорелось и остановило свой ход. Немногим ранее один из точных выстрелов вызывал подрыв управляемой техники.





Сторожевой корабль проекта 22460. Источник фото: ru.wikipedia.org







По результатам боя сторожевик пограничников не пострадал, выиграв "всухую" сражение с украинским катером.

Краткая справка. Именно таким типом боевых надводных катеров был атакован чисто гражданский объект - Крымский мост. В результате атаки было повреждено дорожное полотно инженерного сооружения и погибла семейная пара туристов, ехавшая на летний отдых. На ремонт разрушений, полученных в ходе подрыва импровизированных "брандеров", потребуется 600 млн. рублей, считает вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.