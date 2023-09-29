Без точных данных разведки, расчеты ВСУ превратились в "слепых котят"

Несоизмеримая несогласованность, повлекшая за собой так называемый дружественный огонь и существенные потери, привела к срыву атаки украинских штурмовых групп в районе населённого пункта Клещеевка в ДНР.

Как пишет "Военная хроника", артиллерийские расчеты ВСУ до какого-то момента активно пользовались координатами российских целей, предоставленными украинскими разведывательными БПЛА. Но по неизвестной причине связь с дронами прекратилась, после чего начались ошибочные действия, из-за которых последовал огонь по группе штурмующих. Срыв атаки украинских солдат случился незамедлительно, как только потери достигли определенного пика.

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Источник фото: ИА Рейтерс







К настоящему времени точные потери не озвучены, но есть предположение, что в течение 120 минут колонны наступающих могли потерять не мене 100 погибших, озвучивается в публикации.

По словам Врио главы ДНР Дениса Пушилина, ВСУ не оставляют надежд получить зону контроля рядом с Клещеевкой и Андреевкой. Но этот участок плотно "опекается" огневым контролем ВС РФ.

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Совсем недавно стало известно, как отряд "Эспаньола", состоящий из российского сообщества футбольных фанатов, в районе того же населенного пункта, выполнил маневр ложного отступления, заманив на невыгодные позиции военнослужащих ВСУ, тем самым добившись для себя преимуществ. По результатам боя украинцам пришлось отступить, а бойцам-фанатам отбить свои позиции назад.