Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
Военные РФ притворно отступили и заманили ВСУ под "армагеддоновый дождь" из дронов у Клещеевки
Украинцы не ожидали такого тактического маневра и купились на уловку

реклама

   Воинская хитрость и смекалка позволили российским военным устроить неожиданный для украинских солдат тактический прием "дождь из дронов". Новаторская тактика, применять которую можно не так уж часто, но эффективно практически всегда, была продемонстрирована одним из подразделений армии РФ в районе населенного пункта Клещеевка, где используя маневр ложного тактического отступления российские бойцы заманили украинскую сторону в якобы оставленный окоп. Убедившись, что штурмовики ВСУ в полном составе оказались в углублениях блиндажа, была проведена молниеносная атака дронов-камикадзе, написали в RT.


реклама

Источник фото: osnmedia.ru


   Дальше не дав прийти в себя оставшихся в живых украинским военнослужащим, произошел взаимный огневой контакт между противостоящими сторонами. Этот бой закончился в пользу ВС РФ, где были пленены пятеро бойцов ВСУ. Заметив это, украинская сторона из дальней лесополосы не придумала ничего лучше, как обстрелять своих сослуживцев минометными зарядами, тем самым ранив одного из "заполоненных". 


Источник фото: lenta.ru


рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

   Немногим ранее подобный маневр, но без пресловутого "дождя из дронов", исполнили операторы "Эспаньолы", состоящей из российских футбольных фанатов, когда сделав ложное отступление, вынудили украинских солдат занять специально оставленные позиции в том же квадрате Клещеевки. Расслабившийся противник начал обживаться на новом месте, но неожиданно для него последовал артиллерийский налет, в результате чего с потерями силы ВСУ были вынуждены отступить, а футбольные фанаты вернули окопы под свой контроль.

#вс рф #клещеевка #атака дронами
Источник: rg.ru
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В сети появились кадры добивания "Ланцетами" оставленных украинскими экипажами двух Leopard 2
"Один застрял, другой потерял гусеницу" - российские бойцы рассказали подробности боя с Leopard ВСУ
«Ростех» поставил ВС РФ модернизированные гаубицы «Мста-С»
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Западная пресса впечатлена разрушительной мощью российского ПТРК «Корнет»
52
Завод General Dynamics перед отпавкой на Украину "раздел" танки Abrams от продвинутой урановой брони
6
Дрон-камикадзе «Ланцет» прямым попаданием уничтожил бронеавтомобиль MaxxPro ВСУ
1
LEGO отклонила использование переработанного пластика, утверждая, что это не сокращает выбросы CO2
+
ЦКБ «Рубин» разработал новейший подводный ракетоносец «Арктур»
3
Samsung возобновил финансовую поддержку партнеров за продажу техники компании в России
+
CNN: похоже, силы ЧВК «Вагнер» вернулись под Артемовск
1
Телескоп "Джеймс Уэбб" сейчас изучает планетарную систему, в которой 7 экзопланет, похожих на Землю
1
В США попросили не устраивать охоту на танки M1 Abrams
8
Spiegel: Бербок и Шольц опозорились перед толпой немцев из-за помощи Украине
+
Ozon повысит вознаграждение вдвое за выдачу заказов в домашних пунктах
+
Относительно свежую "ревизию" уничтоженной Marder 1А3 показали с близкого расстояния
+
Xiaomi продолжает традицию: Redmi Note 13 Pro представят на мировом рынке как Poco
+
Сербия представила модернизированную версию советской ПТУР «Малютка»
3
Захарова напомнила представителю Госдепа о чествовании ветерана СС в Канаде
+
Джон Кирби: прекращение помощи Украине негативно отразится на боеспособности ВСУ
+
Данилов: ВСУ не будут применять ATACMS по территории России
1
Рогов: "Abrams повторят судьбу Leopard и Challenger - будут гореть так же ярко и эффектно"
1
Киев сообщил странам G7, что многие компоненты БПЛА Герань принадлежат западным компаниям
5
Приход эры ИИ может привести к увольнению более 50% программистов, но выгоден только работодателем
16

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2023 года за 55 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Сентябрь)
25
Япония пытается восстановить лидерство в производстве передовых микросхем — EAF
13
О молодежных фильмах ужасов, которые стали (или хотели стать) франшизами
3
Реалистичный военный шутер для слабых ПК и отличная замена Battlefield - Project Reality
10
MX Linux и игры: Основные проблемы Linux для игр
18
Какими были елочные игрушки в СССР
24
Китай опережает весь мир по мощности суперкомпьютеров, но скрывает это из-за американских санкций
5
США ввели новый пакет санкций против Китая за поставки в Россию и Иран компонентов для ударных БПЛА
25
ВСУ не добились особых успехов в ходе контрнаступлении и несут огромные потери — западные эксперты
4
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Hero
2

Сейчас обсуждают

Дмитрий
13:59
На одном сайте гиги есть биос на втором нет. на ком есть на ру нет)
GIGABYTE обновила интерфейс BIOS на материнских платах Intel 600 и 700 серии
Алексей Каверин
13:59
Фейк из фейковой страны
Фэйк из Киева: ВСУ ведут полномасштабное наступление на линии Работино-Вербное
Рома Вязин
13:51
пусть они своё мнение себе в ж далеко и надолго засунут
Утечка теста Snapdragon 8 Gen 3 показала скачок производительности
Алексей Каверин
13:49
Кто в здравом уме будет это делать?
Марк Цукерберг рассказывает главные новости с Meta Connect 2023
Вася Ягодкин
13:32
Ждём расстрела Зеленского.
Премьер Канады принёс официальные извинения за чествование пособника Третьего Рейха в парламенте
Yilec
13:29
Интересная новость, но автор всё тот же ChatGPT. >> В качестве основы применяется оксида галлия <<
Американский генерал заявил, что Abrams могут взорваться ещё до того, как пойдут в бой
Руслан Кравченко
13:29
За базар ответишь картонка ? Вислоухие и сливоносые это те же пархатые , а у тя в телеке одни вислоухие на всех каналах , так же как и в Украине . Так кто напал на кого ? Жиды дерутся чо непонятного ...
Китайские специалисты начали предлагать услугу по разгону Asic-устройств для Kaspa
Yilec
13:24
Сикер, сикай отсюда. 🤡
Американский генерал заявил, что Abrams могут взорваться ещё до того, как пойдут в бой
Александр Шаповалов
13:21
На фпс влияния 0, а сервакам в твоём ксго будет хорошо
Intel объявила о выпуске 288-ядерного процессора Xeon
Вася Ягодкин
13:20
Вежливый, ты то хоть помнишь когда родился ? Невменяемый не помнит когда родился. У меня всё.
Представитель Госдепа США об антироссийских санкциях: Мы не хотим вступать в конфликт с народом России
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем