Украинцы не ожидали такого тактического маневра и купились на уловку

Воинская хитрость и смекалка позволили российским военным устроить неожиданный для украинских солдат тактический прием "дождь из дронов". Новаторская тактика, применять которую можно не так уж часто, но эффективно практически всегда, была продемонстрирована одним из подразделений армии РФ в районе населенного пункта Клещеевка, где используя маневр ложного тактического отступления российские бойцы заманили украинскую сторону в якобы оставленный окоп. Убедившись, что штурмовики ВСУ в полном составе оказались в углублениях блиндажа, была проведена молниеносная атака дронов-камикадзе, написали в RT.





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Источник фото: osnmedia.ru





Дальше не дав прийти в себя оставшихся в живых украинским военнослужащим, произошел взаимный огневой контакт между противостоящими сторонами. Этот бой закончился в пользу ВС РФ, где были пленены пятеро бойцов ВСУ. Заметив это, украинская сторона из дальней лесополосы не придумала ничего лучше, как обстрелять своих сослуживцев минометными зарядами, тем самым ранив одного из "заполоненных".





Источник фото: lenta.ru





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Немногим ранее подобный маневр, но без пресловутого "дождя из дронов", исполнили операторы "Эспаньолы", состоящей из российских футбольных фанатов, когда сделав ложное отступление, вынудили украинских солдат занять специально оставленные позиции в том же квадрате Клещеевки. Расслабившийся противник начал обживаться на новом месте, но неожиданно для него последовал артиллерийский налет, в результате чего с потерями силы ВСУ были вынуждены отступить, а футбольные фанаты вернули окопы под свой контроль.