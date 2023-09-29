Американские и Китайские "коллеги" - F-35 и J-20 этим похвастать не могут

В Западном как бы "продвинутом" мире существует навязанная мода на американское вооружение, якобы самое совершенное и передовое, способное дать фору китайскому дракону, а уж тем более продукции "страны-бензоколонки", отстающей по мнению иностранных экспертов чуть ли не на 50 лет от перспективных образцов производства "made in USA". Но каково было приятное удивление, когда в специализированном издании Military Watch, вопреки устоявшемуся тренду, что пентагоновское вооружение это определенно номер один в позициях военной техники, тем более если это авиация, высшую ступеньку пьедестала занял российский тяжелый многофункциональный истребитель Су-57. А всё по единственной причине: ведь в отличие от американского и китайского "коллег" - F-35 и J-20, соответственно, "Сухой", как представитель самолетов 5-го поколения, принимал самое непосредственное участие в боевом конфликте высокой интенсивности.





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Источник фото: skolko-stoyat.ru







В редакции военного издания сделали определенные выводы по этому поводу, где указали, что всеобъемлющие боевые тесты в боестолкновении с оппонентом, оказывающим адекватное сопротивление ввиду наличия технической и иных возможностей, дело довольно непростое и опасное. И "Сушка" наглядно демонстрирует "соглядатаям" из блока НАТО, чего стоит российская техника во время ракетных ударов, маневров по подавлению сил ПВО и воздушных боях против авиации ВВСУ.





F-35B. Источник фото: rbk.ru







Разумеется, за "Преступником", как обозвали в военно-политическом альянсе истребитель, где верховодит США, следят не только условный Вашингтон и его коалиция союзников, но и в остальном мире тоже. Что по мнению журналистов MilitaryWatch Magazine, сподвигнет некоторые из государств к его покупке. Так существует неподтвержденная информация, что партию "Felon" уже заказал Алжир, а над приобретением воздушной машины 5-го поколения активно раздумывают Индия и Вьетнам.

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И опять же, в отличие от других самолетов-конкурентов подобного класса и уровня, Су-57 стоит существенно меньше, в том числе и при обслуживании, чего нельзя сказать про F-35, в недавнем времени улетевшим без пилота в неизвестном направлении, как оказалось в последствии, найденным упавшим.