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19FortyFive: Су-57 может конкурировать с истребителем F-35 и является угрозой для Украины и Запада
По крайней мере он не улетит в "режиме беспилотника" на другой конец страны и не потеряется

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   Су-57 является самой настоящей угрозой для Украины и её воздушных и сухопутных сил. Но и для западных государств его наличие в российской армии является не меньшим страхом и проекцией силы. О таком своем видении ситуации с российским тяжелым многофункциональным истребителем ВКС РФ решило рассказать 19FortyFive.

   Обозревателей специализированного издания впечатлили летно-тактические характеристики тяжелого истребителя, где слово "незаметность" - не пустой звук и бахвальство, а самая востребованная техническая характеристика современного воздушного боя. Всё благодаря плоским крыльям с некоторыми закруглениями со специальным сверхсекретным покрытием. А две силовых установки позволяют продвинуться на максимальное расстояние в 3540 километров, при этом развивая скорость, равной двум числам Маха - то есть около 2448 км/ч.

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 Су-57 и F-35. Источник фото: topwar.ru


   Разумеется, не обошлось и типичного для американцев сравнения со своим передовым истребителем F-35. С которым, по утверждения экспертов журнала, Су-57 может потягаться по ряду выполняемых боевых задач.


Место для размещения сверхзвуковых реактивных снарядов во внутрифюзеляжном пространстве. Источник фото: ferra.ru


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   По поступившей по закрытым каналам информации, российский самолет в скором будущем должен получить сверхдальнобойные для такого типа боевой функциональности крылатые ракеты класса "воздух-воздух" с радиусом действия в 300 км, способных двигаться в любом направлении независимости от стартовой позиции. Текущий вариант ракетного вооружения, предназначенного для борьбы с авиацией противника, может эффективно противодействовать бортам оппонента на дистанции около 120 км.

#f-35 #су-57 #19fortyfive
Источник: rg.ru
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