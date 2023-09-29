Это первое подтверждающее видео применения бомба такого веса с модулями УМПК

Наглядно показали, что может случиться, когда российская разведка точно "подсказала" в оперативном режиме, а российская авиация осуществила грамотное бомбометание так называемой "умной бомбы", задокументированные кадры применения тяжелого авиационного боеприпаса ФАБ-1500, оснащенного модулем УПМК. Так благодаря ТГ-каналу "НгП раZVедка", в мировой сети опубликовано подтверждающее видео использования планирующего снаряда с интегрированным модулем планирования и коррекции, прилетевшего с приличной точностью в место дислокации "Правого сектора" (экстремистской организации, чья деятельность запрещена на территории в РФ).





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Источник фото: google.coom







До сего момента каких-либо фото или видеосвидетельств появления на ЛБС бомбы с таким количеством взрывчатки представлено не было, хотя первое упоминание боевого бомбометания ФАБ-1500 с задействованным модулем УПМК появилось в мировой паутине в канун 5 сентября.





Изготовление модулей УМПК - Работа кипит. Источник фото: google.com







Техническая справка для читателей. Военные инженеры и специалисты, благодаря внедрению комплексов УМПК к различным авиационным боеприпасам ВКС РФ, (которых у российской армии великое множество, как и разнообразный ассортимент) решили проблему безопасности полетов военных самолетов. Используя модули планирования, обладающие продвинутой системой наведения, позволяющей использовать спутниковую и инерциальную систему навигации, летчики боевой авиации могут сбросить бомбу в районе, свободном от действия ПВО противника, после чего "умная бомба" самостоятельно долетит и так же самостоятельно наведется на цель. А благодаря 700 килограммам взрывчатки в ФАБ-1500, точность в пару десятков метров не очень существенна - цель будет гарантированно уничтожена. Что можно и видеть на кадрах ниже.





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