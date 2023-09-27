Попахивает откровенной национальной дискриминацией и шовинизмом

Справедливость и равенство не коснулись российских профессиональных игроков, выигрывавших 200 тыс. долларов в турнире по Fortnite. Компания под предлогом "ненадлежащего" места жительства игроков из "региона с ограниченным доступом к призам" решила не выплачивать обещанную награду.

Так Егор "Swizzy" Лусико и Даниил "Рutrick" Абдрахманов отправились на родину несолно хлебавши. А ведь победителям на ивенте Fortnite Champion Series Major 3 пообещали солидный денежный приз. Причем столь большой куш гарантировал организатор турнира - всемирно известная фирма Epic Games.

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Источник фото: fortnite.com







Первым о дискриминационных мерах написало интернет-издание sportskeeda.com, ведущее переписку с Даниилом Абдрахмановым и службой поддержки Fortnite. Последняя ещё раз повторила мантру про "регион с ограниченным доступом к призам", откуда родом победивший член команды.

К странам с подобным "статусом" после начала российской спецоперации на Украине Epic Games и отнесла РФ. Подтверждением чему является свод правил FNCS Major 3, где подробности указаны разделах 2.6.2 и 2.6.3.





Даниил Абдрахманов Ака Swizzy. Источник фото: google.com







Правда тут есть юридический нюанс: оба победивших проигрока не относятся к представителям России. По словам Даниила, все онлайн-игры осуществлялись из страны, на которую подобное санкционное давление не распространяется. И это была Белоруссия, где в настоящее время и проживают Swizzy и Рutrick.

Вторым юридически значимым фактом является тот момент, что выигравшая команда ждала получить деньги для триумфатора на расчетный счет Казахстанского банка. И это государство тоже не входит в перечень подсанкционных государств.

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И финализируя, где вы увидели тут дискриминацию?