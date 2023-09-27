Плюсом идут списанные патроны для стрелкового оружия

Аттракцион невиданной щедрости по отношению к украинской армии проявляет Болгария. В качестве бесплатной помощи официальный Киев получит ракеты для С-300. Но есть маленький нюанс: все переданные зенитные ракеты неисправны.

Как говорится в болгарских масс-медиа, Украина стонет от недостатка комплексов противовоздушной защиты и испытывает острый дефицит к ним. Причем нехватка проявляется и к "родным" советским установкам - прежде всего С-300 и Бук-М1. Поэтому София стремится оказать поддержку украинской армии. Правда у бедной страны и подачки аналогичного уровня: украинская армия получит ракеты с дефектом. Так сказать утилизация неликвидного хлама наименее затратным способом. Да и в Брюсселе могут разглядеть такой вот пассаж борьбы против России. И возможно увеличат финансирование Болгарии.

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Источник фото: missilery.info







Правда вопрос ещё окончательно не решился: для положительного финала необходимо получить одобрение парламента.

Сколько неработоспособных ракет и в когда в ВСУ получат - неизвестно. А чтобы два раза не ходить, украинская армия от Болгарии "в довесок" получит и патроны. И по традиции такие боеприпасы опять окажутся списанными.





С-300ПМУ-1. Источник фото: vpk.name





Вероятней всего Украина получит зенитный неликвид, так как только против Социалистическая партия, считающая, что подобные шаги оставят небо Софии без защиты.

Всего на вооружении ПВО республики 8 ПУ С-300ПМУ, сделанных ещё в Советском Союзе.

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Между тем Генштабу ВСУ ой как пригодятся зенитные средства ввиду массового производства и выхода в серию новейших Ланцетов с возросшей дальностью пуска.