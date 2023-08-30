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Су-57 будет вооружен "охотничьими" ракетами с 300-км радиусом - непрозрачный намек для F-16 ВСУ
Но заранее расстраиваться ВСУ "не стоит": американские истребители украинская армия может не получить и вовсе

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   Надежда официального Киева на гипотетическое завоевание господства в небе Украины с помощью потенциальных поставок F-16 с сегодняшнего дня оказалась раздавлена. Хваленая американская техника 4-го поколения будет уничтожена ещё "на безопасной" дистанции от линии ЛБС. И дело тут не в российских диверсантах ГРУ или плохой квалификации украинских техников и наземного персонала, а в просочившейся в открытое информационное пространство подтвержденных данных о поставках сверхдальнобойных ракет класса "воздух-воздух" для Су-57.

   По словам анонимного собеседника ТАСС, имеющего непосредственное отношение к проекту, российский ОПК создал специально для отечественного истребителя 5-го поколения авиационный боеприпас, способный преодолеть расстояние по воздуху в 300 км. В пятом океане такая ракета предназначена прежде всего для поражения высокоскоростных целей

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На данный момент "Пятьдесят седьмой" сбивает все враждебно настроенное в радиусе 120 км. В том числе и любые версии самолётов, стоящие на вооружении воздушной группировки ВСУ. Источник фото: iz.ru


    По одной из версий, это очень прозрачный намек как для стран, решивших передать ВСУ партии своих устаревших F-16, как и для украинского командования, в целях пропаганды возложившего неоправданные надежды на изделие американского ВПК. Разрушение в общем-то неплохого истребителя ещё на дистанциях, бывших ранее предельно безопасными для полетов в тылу, станет очень неприятным подарком и одновременно напоминанием, что миф о якобы наличии на Западе вундерваффе, прежде всего сказка. И эта сказка резко трансформируется в самую устрашающую реальность, с которой Зеленскому и его генералам придется считаться.

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#f-16 #су-57
Источник: rg.ru
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