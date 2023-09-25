Подвыпивший офицер охраны наверное забыл, что он находится не на трибуне ООН, а в питейном заведении

Довольно курьезное происшествие, повлекшее за собой дипломатическую суматоху, произошло во время посещения украинским президентом Владимиром Зеленским Нью-Йорка для участии в Генассамблее ООН. Один из членов украинской делегации, составляющий вооруженную охрану своего лидера, попал в неприятную ситуацию во внерабочее время, информирует американская пресса в лице USA Today.

Нарушение общественного порядка состоялось ещё 21 сентября, но для сохранения репутации украинского визита Зеленского об этом стало известно только сейчас. Сам переполох случился в этот же день в местном питейном заведении под названием The Campbell Bar, расположенным рядом со зданием ООН.

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Источник фото: google.com







Мужчина, имеющий официальный статус, как "офицер по безопасности украинской делегации" в наглой манере потребовал от завсегдатаев бара громко прокричать фразу "Слава Украине!", после, услышав твердый отказ, начал проявлять недвусмысленную агрессию в отношении посмевших отказать на его просьбу гостей увеселительного заведения.

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По словам свидетелей, лично присутствующих при драке, нарушитель был сильно пьян. А по результатам конфликта больше всего досталось "попутавшему берега" смутьяну. Получивший травмы украинец и его противники были доставлены в местное отделение полиции.