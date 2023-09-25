И этот страх на 100% оправдан для Стокгольма

При потенциальном допуске российской стороны к расследованию подрывов обеих газовых ниток "Северных потоков" официальная Москва может добыть компрометирующую информацию, благодаря которой США могут охладеть к Дании, считает посол РФ в датской республике Владимир Барбин.

По его информации, прокурорские структуры Копенгагена находят всевозможные отписки и отговорки в сотрудничестве с Россией из-за боязни нанести серьёзный урон национальной безопасности государства. Например, российские представители могут узнать военные секреты США и Дании или какое вооружение последняя предоставила украинской армии, подытожил он.

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Источник фото: ria.ru





Кроме того, именно из-за этого текущее расследование проходит в рамках наивысшей секретности и закрытости от внешнего наблюдателя.

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И уже глава российского дипломатического ведомства Сергей Лавров прямо объявил, что условный объединенный Запад абсолютно ничего не сделал для расследования терактов на "Северных потоках", но при тесном сотрудничестве спецслужб пытался провернуть атаки на "Турецкий поток".