Кажется Владимир Зеленский не рассчитал свои силы и стал кусать "руку дающую"

Хитрый план набрать политических очков на "посмевшей" заблокировать хлынувшее в Европейский Союз дешевое украинское зерно Польше, сыграло с президентом Владимиром Зеленским злую шутку: позиция официальной Варшавы оказалась ему не по зубам. Кроме того украинский лидер забыл "посмотреть" на календарь, иначе бы он увидел, что вскоре предстоят выборы в польский Сейм, а это голоса, которые для действующей партии власти совсем не лишние. А тут Украина со своими "хотелками" и сильными пожеланиями - как тут польское правительство может "сдать", вопреки национальным интересам? Кроме того, у этой ситуации есть двойное дно, где конфликт между двумя республиками выгоден третьей стороне, где под счастливым выгодоприобретателем легко просматривается Россия, получающая в результате польско-украинских трений по поводу зерна и оружия свои видимые невооруженным глазом плюсы. О том что Кремль счастлив, когда Киев и Варшава ссорятся, решил сообщить корреспондент CNN Люк Макги.





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В Нью-Йорке в расписании польского президента Анджея Дуды "не нашлось" времени для встречи со своим украинским коллегой. Источник фото: ria.ru







И действительно, ЕС сильно удивился, от слова неприятно, когда узнал, что самый близкий союзник украинского государства на международной арене - "братская" Польша, во всеуслышание объявила, Киев может лишиться оружия, передаваемого Варшавой.

Кроме этого, ситуация может развиться куда более неблагоприятным вектором: смотря на политическую польку соседней с Украиной страны, остальные союзники могут воспринять предвыборную игру за чистую монету и так же снизить уже свои собственные поставки в ВСУ. Тем более сложно просчитать "выгоды" бесплатного спонсорства.





В силах Польши закрыть "краник помощи". Источник фото: dw.com







И опять же, в американском издании справедливо считают, что власти России потирают руки от размолвки в стране европейского союзника Киева и собирают большим "половником" разнообразные дивиденды от сложившейся ситуации.

22 сентября польская республика публично объявила, что никаких поставок вооружения Украине не предвидится, из-за слишком ярых нападок последней на своего ближайшего "партнера", который раздосадован.

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Но не исключено, что это всего лишь негласная команда из Белого дома, показать текущему украинскому руководству, что эпоха всеобщего обожания и пресмыкания закончилась и пора "подзатянуть пояса" и жить на свои, которых у Украины отродясь никогда не было.