Российским ПТРК по зубам не только броневики, но и тяжелые танки с композитной броней

Американский броневик MRAP International MaxxPro лишний раз доказал, что его бронезащита может спасти свой экипаж лишь от легкого стрелкового вооружения и относительно небольших мин и фугасов. Но простые российские ПТРК превращают гордость американского военного автопрома в горстку пылающих обломков с наименьшими шансами выжить для десанта и экипажа.





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Источник фото: root-nation.com







Так один из "дежурных" разведывательных дронов ВС РФ запечатлел момент попытки прорыва украинского MaxxPro через полевую трассу в зоне, где потенциально могут находиться операторы российского спецназа и иные засадные группы. И действительно, как только корпус бронемашины пересек условную линию въезда в лесополосу, в бортовую часть корпуса врезалась ракета, вылетевшая из безымянного русского ПТРК.

Сила попадания была такова, что после пробития машина сильно задымила и со снопом искр и пламени взорвалась. Разумеется, остатки техники уже не восстановить, как и не собрать запасные части для ещё целых иных MaxxPro.





ПТРК "Корнет". Источник фото: tvzvezda.ru







А между тем по замечанию некоторых осведомленных источников, Джо Байден начал колебаться в объемах оказания военной помощи Украины, так как конфликту не видно ни конца ни края, а республиканцы в случае продолжения российской спецоперации, могут "повесить" всех собак на действующего президента и его администрацию, тем самым максимально затруднив следующее переизбрание кандидата от демократов. И ещё: против Зеленского играет тот факт, что Украина для США не играет экзистенциальной роли, а оставлять свои бывшие "форпосты", такие, как Афганистан, для Белого дома уже не в первой.





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