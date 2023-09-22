324 млн долларов место 24 млрд об этом красноречиво говорят

Зеленский позволил себе показать вспышку гнева во время встречи в Генассамблее. И как считает Bloomberg - это явный признак высокой напряженности между союзниками. В особенности когда за общением между украинским лидером и представителями западных стран никто не наблюдает. А закулисное поведение украинского главы больше похоже на истерику, констатируют в издании.

Так агентство считает, что Владимир Александрович не удержался от спора с самым главным союзником официального Киева, тем самым показав свой выход из-под контроля. И волноваться Зеленскому есть от чего: он подозревает, что Байден колеблется в поддержке Украины, и союзники Вашингтона чувствуют это, снижая со своей стороны уже свой уровень помощи для Киева. Что приведет к печальным последствиям для режима Зеленского в самом ближайшем времени убеждены в газете.

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Источник фото: google.com







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Вместе с тем уровень международной поддержки восточноевропейской республики начинает скатываться к самым низам, ведь большинство лидеров своих государств начинают понимать, что с каждым новым промежутком времени помогать Киеву становится ощутимо дороже из-за неподдающегося прогнозу продолжительности украино-российского конфликта.