Видимо для Великобритании территория Украины - это дешевый утилизационный полигон

Корпуса бронетехники, содержащие в своем составе ядовитый материал асбест, могли быть отправлены в украинскую армию. Неприятную новость раскрыло Министерство обороны Великобритании, а написало об этом первым издание Daily Express.

Согласно рассекреченным данным, не менее 2000 образцов бронированной техники с Туманного Альбиона содержат смертельно опасные компоненты, которые находятся в корпусах. В частности одним из таких веществ является асбест.

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БТР Warrior IFV на танкофесте 2015. Источник фото: 1zoom.ru







Точное местонахождение канцерогенного патогена неизвестно, но по данным газеты, он может быть в переданных Украине тяжелых танках Challenger 2, БМП Warrior и БТР Bulldog, считают расследователи газеты. При проникновении асбестовой пыли в легкие человека многократно возрастает шанс заболеть смертельными болезнями, одна из которых рак.

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И словно этого мало, островное королевство решило отправить Киеву танковые боеприпасы, содержащие большое количество обедненного урана. Радиоактивный изотоп с которых при заражении почвы будет излучать опасные частицы, имеющие вместе возможность вместе с пищей попасть в организм человека. Последствия такого заражения могут оказаться критическими и вызвать целый сонм заболеваний, таких как летальные патологии и онкология.