Иногда лучше молчать чем говорить

Язык до Киева доведет, а иногда порой и до тюрьмы. Так ныне бывший Представитель Сил территориальной обороны ВСУ Сара Эштон-Чирилло, удостоенная высокой официальной должности в системе ТрО, оказалась отстранена. Как оказалось, право американского гражданства не дает безбоязненно забыть про свои непосредственные обязанности, и вместо того чтобы строить мосты между конфликтующими сторонами, трансгендер, дослужившийся до сержанта, решил блеснуть "красноречием". Ну как красноречием - Эштон-Чирилло публично стала распространять угрозу в адрес российских военных корреспондентов.





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Собственно бывший мужчина, а ныне женщина Сара Эштон-Чирилло. Источник фото: ria.ru







И отстранением бывший мужчина не отделался: теперь против него проводится и официальное расследование. Видимо за океаном больно не понравилось, что кичащиеся своей номинальной свободой слова украинская власть дает место под солнцем ярым нарушителям этого демократического устоя.

И действительно, как представитель "самой правильной демократии в мире" может сказать без боязни, что Киев будет убивать "пророссийских работников" СМИ, причем в этом Украине "должна помочь вера в Бога". Всё это было сделано официально и "под камеру".

Поэтому вместо Пулитцеровской премии госпоже Саре Эштон-Чирилло придется некоторое время провести в местах не столь отдаленных "до выяснения всех обстоятельств".

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И тут возникает вполне резонный вопрос: не трансфобия ли это или же действительно демократичная процедура?