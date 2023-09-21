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Язык до Киева доведет, а иногда порой и до тюрьмы. Так ныне бывший Представитель Сил территориальной обороны ВСУ Сара Эштон-Чирилло, удостоенная высокой официальной должности в системе ТрО, оказалась отстранена. Как оказалось, право американского гражданства не дает безбоязненно забыть про свои непосредственные обязанности, и вместо того чтобы строить мосты между конфликтующими сторонами, трансгендер, дослужившийся до сержанта, решил блеснуть "красноречием". Ну как красноречием - Эштон-Чирилло публично стала распространять угрозу в адрес российских военных корреспондентов.
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Собственно бывший мужчина, а ныне женщина Сара Эштон-Чирилло. Источник фото: ria.ru
И отстранением бывший мужчина не отделался: теперь против него проводится и официальное расследование. Видимо за океаном больно не понравилось, что кичащиеся своей номинальной свободой слова украинская власть дает место под солнцем ярым нарушителям этого демократического устоя.
И действительно, как представитель "самой правильной демократии в мире" может сказать без боязни, что Киев будет убивать "пророссийских работников" СМИ, причем в этом Украине "должна помочь вера в Бога". Всё это было сделано официально и "под камеру".
Поэтому вместо Пулитцеровской премии госпоже Саре Эштон-Чирилло придется некоторое время провести в местах не столь отдаленных "до выяснения всех обстоятельств".
И тут возникает вполне резонный вопрос: не трансфобия ли это или же действительно демократичная процедура?