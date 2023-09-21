И "с этим" сделать что-то сложно, даже несмотря на поставки современной западной техники

"Мясные штурмы" плюс современные западные образцы бронетехники не способны пока что в должной мере пробить брешь в российской обороне, детально похожей своей неприступностью на эпоху Второй мировой войны. Как сообщает газета New York Times, подобной современной обороне русских в новейшей истории не было долгих 80 лет.

И даже спустя почти что четыре месяца после начала так называемого украинского контрнаступления сложно предсказать его итоги: ВСУ не достигли даже своих промежуточных целей.

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Источник фото: google.com







Со слов Владимира Путина, контрнаступление идет уже больше 90 дней, и это больше похоже не на застревание в пучине российских блиндажей и минных полей, а на самый настоящий незамаскированный провал. Цена непродуманных действий официального Киева оказалась слишком высока: по меньшей мере около 70 тыс. украинских военных никогда снова не встанут в строй из-за своей гибели на полях сражений.

Министр обороны Сергей Шойгу дополняет, что ВСУ оказались неспособны показать "промежуточные результаты" даже хотя бы на одном направлении. Единственное, что можно констатировать, так это введение резерва "нулевого дня". Так под Работино задействованы элитные бригады с иностранной техникой, прошедшие подготовку на Западе.





Источник фото: google.com





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Но использование современной военной техники не принесло результата: украинская армия лишилась несколько актуальных Challenger 2 и много больше германских ОБТ Leopard. А потери БМП Bradley составили не менее 30% от всех поставленных. По словам российского президента, ударный кулак украинского Генштаба потерял 543 танка, что является крайне высокой ценой за микроскопические успехи уже по словам Илона Маска. И как оказалось, всё опять по словам Владимира Путина, зарубежная бронетехника техника "прекрасно горит".