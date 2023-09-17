В Пентагоне наблюдают острый дефицит свежих рекрутов. но ситуацию переломить не могут

На фоне острого дефицита американских граждан, не желающих связать свою жизнь с армией США, последняя пытается хоть как-то исправить удручающую ситуацию и расширяет рекламную компанию по набору свежих рекрутов например со стороны ЛГБТ-комьюнити. А тем временем отставной разведчик американской армии Скотт Риттер считает, что в таких условиях Россия без каких-либо проблем победит США, где не последнюю роль в проигрыше собственноручно организует Пентагон, съедающий сам себя.





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Самоходная гаубица ERCA на шасси M109A7 "Паладин". Источник фото: invoen.ru





Бывший офицер особенно отмечает, что победа российской армии будет достигнута по умолчанию даже без особого на то перенапряжения сил, всему виной текущее удручающее состояние военной мощи США. А тем временем простые жители американского государства живут в сладкой иллюзии, что все хорошо и не видят реальной картинки происходящего.

Что делать эксперт не предложил ввиду сложности поднятого вопроса, но одно достоверно известно точно, что деградация военной мысли как и практических навыков тех же военных инженеров на лицо: так неистребимое желание обзавестись собственным гиперзвуковым вооружением абсолютно ничего не изменило - США потратили несколько десятков лет и много миллиардов долларов, но многократно отстают по созданию передового оружия от Москвы и Пекина.