Маркетинг по-белгородски как он есть

Региональное издание Белгородчины удивило свою читательскую аудиторию, опубликовав новость о начале продаж в одном из строймаркетов областного центра классического противотанкового ежа. Что делает инженерное изобретение для остановки бронетехники в сугубо мирном магазине, на данный момент неизвестно. Странный ассортимент первыми обнаружили активные пользователи ТГ-канала Go31.

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Источник фото: ТГ-сообщество Go31





Удивляться или нет, каждый решает сам, но товар с кодом 113188 в цвете светлый графит стоит 7500 рублей. Если у вас есть скидочная карта торгового учреждения - то потенциальный хит любителей милитари-тематики будет стоить покупателям всего 7200 целковых. Почему именно сейчас и почему в принципе вообще возможна продажа такого типа товара, неизвестно, но 100% известно, что Белгород не является городом, приближенным к ЛБС на СВО. Но до Харькова относительно рукой подать - примерное расстояние между украинским мегаполисом и центром белгородской метрополии будет 80 км.





Для жителей и гостей города первого салюта посмотреть ассортимент противотанковых ежей можно на ул. Студенческой. Источник фото: openbelgorod.ru







А тем временем власти Белгородчины выделили не менее 10 млрд. рублей на создание так называемой засечной черты, призванной воспрепятствовать проникновению диверсионных групп с украинской территории.