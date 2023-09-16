Будущее уже наступило и без Скайнета

Наземный боевой робот "made in Russia" на базе самоходного противотанкового орудия - это не миф или боевая фантастика, а вполне себе текущая реальность. Возможности отечественного ВПК позволяют наделить боевую машину функциями автоматизации и исключить человеческий экипаж из "нутра" бронемашины.





реклама

Легкий плавающий танк "Спрут-СДМ1". Источник фото: roe.ru





О ближайших перспективах 2С25М в интервью с РИА Новости поговорил топ-менеджер "Курганмашзавода" Роман Хромов. Со слов заместителя исполнительного директора, в новинке на "железном уровне" уже интегрирована система управления огнем благодаря связи с машиной управления "Завет-Д". Само собой следующим напрашивающимся шагом будет превращение техники в тот самый "безэкипажный продукт". Причем это дело самого ближайшего будущего, заверил журналистов Хромов. И в перспективе внедрение исполнительных инструментов позволит сохранить бесценные жизни военнослужащих.

В классификации бронетехники 2С25М относится к легкому плавающему танку, где противопульное бронирование с лихвой компенсируется усиленным вооружением. И с этим трудно поспорить - 125-мм гладкоствольное орудие может подпортить "шкуру" как "Challenger 2" и "Leopard 2", так и тем менее бронированным американским M1 Abrams.





Источник фото: rbk.ru







Силовая установка в 500 л.с. позволяет гусеничной машине набирать скорость до 70 км/ч по шоссе, и как сообщалось выше, пересекать водную поверхность на скоростях до 7 км/ч. В 2023 году "Спрут" получил пакет улучшений защитного плана, где на выставке "Армия-2023" была продемонстрирована версия с противокумулятивными экранами.