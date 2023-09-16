За свои ратные подвиги военнослужащий получил прозвище "уральский Рэмбо"

Новость о настоящем российском богатыре, совершающем ратные подвиги и выпутывающимся из самых сложных боевых ситуаций, рассказал военнослужащий, побывавший в отпуске на "большой земле".

Один из бойцов Центрального военного округа, расквартированный вместе со своей частью под Луганском и как в это сложно поверить, дважды сбегал из украинского плена. Так в ходе разговоров с корреспондентом URA.RU, в составе разведывательной группы российские военнослужащие выдвинулись к передовой, где один из отряда попал в плен. Украинские спецназовцы отдали приказ сдать личное вооружение. И во время процесса по передаче автомата, наш солдат отсоединил магазин, но незаметно дослал один патрон в ствол. После чего притворившись подавленным и показав свою беспечность, создал суматоху в стане оппонента. После чего ударился в бега, выстрелив в противника один раз. Оторвавшись, он в одиночку пересек обширное минное поле и вышел к родному подразделению. Причем со слов его сослуживца, на беглеце не было ни единой царапинки.

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Источник фото: sila-rf.ru





И по рассказу для журналистов, это не был первый побег в его послужном списке. За свои "киношные похождения" в реальной боевой обстановке он уже получил прозвище "уральский Рэмбо".