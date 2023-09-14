У официального Киева масса способов торпедировать такие просьбы

Семьи погибших в ходе СВО польских наемников остались без положенных им выплат со стороны Украины. А официальный Киев просто пропускает мимо своих ушей любые требования о законных выплатах подобных компенсаций считают в издании NDP.

Как пишут в польской газете, лично Владимир Зеленский и украинское правительство дали обещание отправить семьям погибших в битве с российскими военнослужащими ни много ни мало, а 15 млн. гривен, что в долларовом эквиваленте примерно сопоставимо с 400 тыс. американских долларов. И по рассказу из одного выживших польских счастливчиков по имени и фамилии Петр Миткевич, "дикие гуси" его родного государства понесли чрезвычайно болезненные и масштабные потери. Только в отряде Миткевича лишились жизни не менее 10-ти польских граждан. И таких отрядов было много.

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Источник фото: lenta.ru







Но акцент пострадавший польский "военспециалист" делает на нечистоплотности украинской стороны, которая несмотря на все клятвенные заверения и надежду на вечную дружбу с Польшей, решила просто взять и забыть про семьи польских бойцов, отправившихся на борьбу с Россией и оставшихся навечно в украинской земле. Выплачивать семьям по ту сторону польско-украинской границы никто, разумеется, не собирается.

Но не лыком шиты польские военные производства, которые вместо выполнения оплаченных заранее контрактов, попросту кинули украинскую сторону, не поставив ни одной единицу обещанной продукции.