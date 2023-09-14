Теперь польскую военную фабрику ждет суд с киевским правительством

Сразу несколько иностранных военных заводов стали участниками судебного процесса против Украины. Поводом для разбирательства оказались просроченные контракты со стороны поставщиков оружия: менеджмент фабрик отказался возвратить предоплату восточноевропейской республике, согласно источникам Newsweek. Издание пишет, что официальные представители Киева жалуются, что в текущей непростой ситуации у них просто нет иного выбора из-за тяжелой зависимости от западных поставок чувствительного ассортимента воентехники. "Нехорошими" оказались военные мануфактуры как Старого света, так и Америки.





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Польский военный авиаремонтный завод в Быдгоще осуществляет процесс модернизации МиГ-29УБ местных ВВС. Источник фото: bmpd.livejournal.com





Пока на полях сражений ВСУ страдают от острого дефицита снарядов и техники, как минимум 6 зарубежных поставщиков "не обращают" внимания на прописанные в коммерческих контрактах сроки и не спешат исполнять взятые на себя обязательства перед украинским правительством. Некоторые такие контрагенты не предоставили даже ни одной единицы своей продукции, сокрушаются в украинском МО.

В бывшей вотчине Резникова, ушедшего с большим скандалом на должность посла в Великобритании, решили не комментировать и расставлять конкретные акценты, кто именно попадает под понятие "злостный нарушитель", но одним из таких нечистоплотных продавцов оказалась польская фирма Alfa, задолжавшая 3,5 млрд. гривен.

И как подвели итог в издании, таких компаний явно больше чем одна.

А тем временем в Польше пригрозили продлить сроки блокировки поставок для Украины.