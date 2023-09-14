За время летнего контрнаступления ВСУ лишились 70 тыс. военнослужащих

Без вариантов, кроме как одержать победу над армией Украины, Россия не располагает. Именно так считает министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу. Генерал армии об этом заявил во время эфира на федеральном телеканале "Россия-1".

Ведущий передачи задал вопрос главе отечественного МО, как могут развернуться события на территории восточноевропейской республики. По словам Шойгу, победа России - это единственный вариант из множества возможных.

реклама





Тактика "кочующей стрельбы". Источник фото: army.ric.mil.ru







Российская армия находится в стадии активной обороны в зоне СВО. Непосредственно на передовой военнослужащие перемалывают технику, вооружение и живую силу украинских подразделений, - заявил министр. Украинские формирования атакуют где-то яростней, где-то более травоядно, но бойцы ВС РФ держатся уверенно и вгрызаются в каждый метр вверенного оборонительно участка, особенно выделил Сергей Кужугетович.

Информационная справка: лидер России Владимир Путин во время брифинга привел такие цифры - ВСУ в ходе летнего контрнаступления на юге Запорожской области уже лишились не менее 70 тыс. человек за 90 дней.

А тем временем западные аналитики опасаются создания стратегического союза Пекина, Москвы и Пхеньяна, вынашивающих планы по существенному изменению устоявшегося миропорядка.